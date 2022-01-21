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Участниц фотосессии напротив мечети отпустили под подписку о невыезде

В пятницу, 21 января Следственный комитет освободил из-под стражи под подписку о невыезде трех девушек, устроивших фотосессию напротив Соборной мечети в Москве 20 января. Девушкам предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих.

Поводом для задержаний и возбуждения уголовного дела послужило видео, которое 20 января выложила в сеть блогер Мария Катанова. В ролике видно, как девушка в нижнем белье, балаклаве и шубе позирует другой девушке для снимков на фоне Соборной мечети.

Ролик выглядит так, будто Катанова сняла его случайно. Позже блогер заявляла, что не знакома с девушками на видео.

Однако 20 января были задержаны и Катанова, и две другие участницы фотосессии. В их домах провели обыски и изъяли мобильные телефоны. По версии следствия, девушки были знакомы и заранее спланировали свои действия.

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Источник: Следственный комитет

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