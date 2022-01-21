Участниц фотосессии напротив мечети отпустили под подписку о невыезде

Купить рекламу
В пятницу, 21 января Следственный комитет освободил из-под стражи под подписку о невыезде трех девушек, устроивших фотосессию напротив Соборной мечети в Москве 20 января. Девушкам предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих.
Поводом для задержаний и возбуждения уголовного дела послужило видео, которое 20 января выложила в сеть блогер Мария Катанова. В ролике видно, как девушка в нижнем белье, балаклаве и шубе позирует другой девушке для снимков на фоне Соборной мечети.
Ролик выглядит так, будто Катанова сняла его случайно. Позже блогер заявляла, что не знакома с девушками на видео.
Однако 20 января были задержаны и Катанова, и две другие участницы фотосессии. В их домах провели обыски и изъяли мобильные телефоны. По версии следствия, девушки были знакомы и заранее спланировали свои действия.
Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем телеграм-канале.
Источник: Следственный комитет