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На Новорязанской улице откроется гастрономический квартал
На Новорязанской улице откроется гастрономический квартал
Новости

На Новорязанской улице откроется гастрономический квартал

В 2022 году компания «Киевская площадь» построит гастрономический квартал на Новорязанской улице в центре Москвы, сообщили в пресс-службе.

Гастроквартал «Депо Три вокзала» появится в комплексе зданий 2-го троллейбусного парка, который построен в начале XX века. В нем расположится фудмолл более 8 тысяч квадратных метров.

Кроме того, здесь откроется бизнес-кластер, кинопаркинг, а также будут проходить выставки, фестивали, образовательные проекты, концерты и благотворительные акции.

Источник, обложка: РИА «Новости»

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