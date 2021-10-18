На Новорязанской улице откроется гастрономический квартал

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В 2022 году компания «Киевская площадь» построит гастрономический квартал на Новорязанской улице в центре Москвы, сообщили в пресс-службе.
Гастроквартал «Депо Три вокзала» появится в комплексе зданий 2-го троллейбусного парка, который построен в начале XX века. В нем расположится фудмолл более 8 тысяч квадратных метров.
Кроме того, здесь откроется бизнес-кластер, кинопаркинг, а также будут проходить выставки, фестивали, образовательные проекты, концерты и благотворительные акции.
Источник, обложка: РИА «Новости»