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На двери квартиры Марата Гельмана оставили надпись «Иноагент»
На двери квартиры Марата Гельмана оставили надпись «Иноагент»
Новости

На двери квартиры Марата Гельмана оставили надпись «Иноагент»

На двери квартиры галериста Марата Гельмана* в Москве неизвестные нарисовали надпись «Иноагент».

Сам Гельман ситуацию пока не прокомментировал. Минюст признал его иностранным агентом 30 декабря 2021 года.

The Village разговаривал с Гельманом в 2020 году, когда он вернулся в Россию после нескольких лет жизни в эмиграции. Тогда галерист рассказал нам о политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками.

*Власти считают его иностранным агентом.

Источник: Павел Чиков

Фотографии: Марат Гельман

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