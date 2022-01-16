На двери квартиры Марата Гельмана оставили надпись «Иноагент»

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На двери квартиры галериста Марата Гельмана* в Москве неизвестные нарисовали надпись «Иноагент».
Сам Гельман ситуацию пока не прокомментировал. Минюст признал его иностранным агентом 30 декабря 2021 года.
The Village разговаривал с Гельманом в 2020 году, когда он вернулся в Россию после нескольких лет жизни в эмиграции. Тогда галерист рассказал нам о политическом искусстве и о том, как заменить чиновников художниками.
*Власти считают его иностранным агентом.
Источник: Павел Чиков
Фотографии: Марат Гельман