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Генпрокуратура сможет блокировать материалы экстремистских организаций без судебного решения

Госдума расширила права Генпрокуратуры по блокировке нежелательных интернет-ресурсов.

Ведомство сможет блокировать материалы с обоснованием и оправданием экстремистской или террористической деятельности во внесудебном порядке. Во втором чтении законопроекта к этому перечню добавились ложные сообщения о терактах, объявления о продаже поддельных документов и публикации организаций, деятельность которых запрещена в России.

Как пояснил один из авторов законопроекта депутат Александр Хинштейн, теоретически под этот закон могут попасть материалы Фонда борьбы с коррупцией (власти считают организацию иноагентом и экстремистской, ее деятельность запрещена в России).

Источник: Госдума

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