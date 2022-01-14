«ГЭС-2» и Алиса Таёжная приглашают обсудить сериалы

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Дом культуры «ГЭС-2» и кинокритик Алиса Таёжная объявляют набор участников в вотчинг-группу, посвященную культуре сериалов.
Программа семинаров рассчитана на тех, кто хочет исследовать феномен популярности сериалов. На встречах участники будут обсуждать влияние сериалов на современную культуру, изучать их историю и делиться личным опытом. К каждому занятию предусмотрено домашнее задание.
Вотчинг-группа соберется 8 раз в феврале и марте. Встречи будут проходить в Доме культуры «ГЭС-2» (Болотная набережная, 15) по понедельникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. Проект рассчитан на 20 участников.
Подать заявку на участие может любой желающий, заполнив анкету. Заявки принимаются до 31 января.
Источник: ГЭС-2
Обложка: Александр Авилов / агенство «Москва»