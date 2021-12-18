ГИБДД второй день не выдает права и не регистрирует автомобили из-за залитых водой серверов

Купить рекламу
Обновление
МВД выяснило причину технического сбоя, произошедшего 18 декабря в системе ГИБДД, — в серверных помещениях случилась авария, и технику залило водой.
Ликвидировать сбой будут до вечера 19 декабря. Как минимум до этого времени в России приостановили выдачу прав и регистрацию новых автомобилей.
В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой.
Из-за это в региональных подразделениях ведомства приостановили регистрацию транспортных средств, выдачу водительских удостоверений, а также ограничил доступ к информации о штрафах за нарушение ПДД.
В МВД отметили, что «подобные случаи являются единичными», а специалисты работают над устранением неполадок. При этом о проблемах заявили в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Новосибирской области и Свердловской области.
Источник: «МВД медиа»