«Голос» признали иноагентом из-за перевода 200 рублей от гражданки Армении

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Минюст России внес движение в защиту прав избирателей «Голос» в реестр иностранных агентов из-за того, что организация получила банковский перевод в размере 200 рублей от гражданки Армении.
По версии Минюста, в апреле «Голос» перевел фонду «Лига избирателей» около 200 рублей и одновременно получил денежные средства от гражданки Армении Норайр Львовны Манукян. При этом министерство отказалось предоставить копию сведений о переводе, отметил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.
«Личность Манукян Норайр Львовны тоже вызвала вопросы. Есть ли у нее гражданство Армении, есть ли гражданство России? Почему Минюст считает ее женщиной, хотя Норайр — это исключительно мужское имя», — говорит Мельконьянц. По его словам, у «Голоса» не было счета, куда мог поступить или с которого мог быть отправлен перевод.
В августе Минюст внес движение «Голос» в новый реестр незарегистрированных организаций — иностранных агентов. Это первая организация в этом списке. Мы ведем список всех запрещенных или признанных иноагентами СМИ и НКО.
Источник: Григорий Мельконьянц