«Мы не ищем скрытые смыслы»: Codered ответил на обвинения в гомофобных постах

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25 ноября
Представители Codered сказали нам, что выложили фотографию двух мужчин с гомофобной подписью, потому что бренд «всегда за здоровый сарказм».
Собеседники The Village отметили также, что, вопреки заявлениям, не планировали штрафовать подписчиков паблика бренда, которые начали шутить над админами группы после появления скандального поста.
«Как мы можем запретить людям покупать наши вещи? А вот тем, кто не понимает юмора, вероятно стоит покупать вещей в два раза больше: доза должна быть соответствующая», — добавили в Codered.
На вопросы The Village о том, считают ли представители бренда себя гомофобами и повлияла ли шутка на продажи, они ответили: «Мы не ищем скрытые смыслы» и «Юмор — великая вещь».
В группе Codered появился пост с двумя мужчинами в одежде бренда, которые держатся за руки. Публикация сопровождается подписью «Пожалуйста, не фотографируйтесь подобным образом в нашем стафе».
Один из пользователей написал под постом, что на снимке изображены админы паблика. После чего владельцы Codered предупредили, что «занесли в [программу] ‘1С: Торговля’ данные каждого, кто поставил лайк на этот комментарий».
Также автор комментария получил годовой запрет на покупку вещей как в магазинах бренда, так и во всей дилерской сети. «Видео с извинениями может смягчить вердикт на шесть месяцев», — написали сотрудники компании.
Кроме того, для 256 человек, которые поставили лайк, весь год будет действовать наценка в 25 % на каждую покупку в офлайне и оформление заказа в онлайне, отметили представители Codered.
Источник, обложка: Codered