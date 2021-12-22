За повторное опасное вождение водителей начнут отправлять в колонию

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Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за повторное опасное вождение.
Если у водителя уже был административный штраф или его лишали прав за превышение скорости на 60 км/ч или выезд на встречную полосу, то за повторное такое нарушение ему уже будет грозить уголовное наказание.
Нарушителей будут лишать свободы на срок до двух лет или штрафовать на сумму от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, лихачей смогут отправить на принудительные работы до двух лет или на обязательные работы до 480 часов.
Источник: Госдума