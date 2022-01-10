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Новости

Расследование дняКак «Госуслуги» хранят и защищают наши данные (спойлер: плохо)

Общественная организация «Роскомсвобода» выпустила расследование о портале «Госуслуги». Журналисты разобрались в том, как сервис хранит и защищает личные данные пользователей.

В статье приводятся результаты тестирования на защищенность ​​HTTPS-соединения, которое защищает данные пользователя от перехвата трафика злоумышленниками, а также рассказывается об уязвимости портала, которая дает мошенникам возможность перенаправлять пользователей на сторонние сайты.

Кроме того, журналисты выяснили, что парламентские партии имеют доступ к хранящимся в базах «Госуслуг» персональным данным. Например, «Единая Россия» может получить доступ к любой информации, которую пользователи оставили на сайте. Авторы статьи заметили, что личные данные граждан могут использоваться как инструмент политического давления. Так, летом 2021 года неизвестные слили имена и фамилии, а также информацию о месте работы или учебы пользователей, зарегистрировавшихся на сайте «Умного голосования». С большой вероятностью, эти сведения могли быть похищены из баз данных «Госуслуг», заключают сотрудники организации.

Источник: «Роскомсвобода»

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