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Общественная организация «Роскомсвобода» выпустила расследование о портале «Госуслуги». Журналисты разобрались в том, как сервис хранит и защищает личные данные пользователей.
В статье приводятся результаты тестирования на защищенность HTTPS-соединения, которое защищает данные пользователя от перехвата трафика злоумышленниками, а также рассказывается об уязвимости портала, которая дает мошенникам возможность перенаправлять пользователей на сторонние сайты.
Кроме того, журналисты выяснили, что парламентские партии имеют доступ к хранящимся в базах «Госуслуг» персональным данным. Например, «Единая Россия» может получить доступ к любой информации, которую пользователи оставили на сайте. Авторы статьи заметили, что личные данные граждан могут использоваться как инструмент политического давления. Так, летом 2021 года неизвестные слили имена и фамилии, а также информацию о месте работы или учебы пользователей, зарегистрировавшихся на сайте «Умного голосования». С большой вероятностью, эти сведения могли быть похищены из баз данных «Госуслуг», заключают сотрудники организации.
Источник: «Роскомсвобода»