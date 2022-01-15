Купить рекламу
На портале «Госуслуги» усилили защиту пользовательских аккаунтов, сообщают Минцифры.
Усиленная защита «Госуслуг» выглядит так:
Дополнительные меры приняли, поскольку в СМИ обсуждают новую схему мошенничества, рассказывают Минцифры.
Кража аккаунтов происходит по следующему сценарию: злоумышленники вводят в качестве логина номер телефона жертвы, нажимают кнопку сброса пароля, после чего система отправляет код для смены пароля владельцу аккаунта. Мошенники звонят по введенному номеру, представляются сотрудниками «Госуслуг» и под предлогом проблем с QR-кодом просят сообщить им код смены пароля из sms. Если им удается его получить, они меняют пароль к аккаунту и крадут его у пользователя.
Минцифры напоминает, что сотрудники портала «Госуслуг» звонят пользователям только в случае, если граждане ранее оставляли на портале заявку на какую-либо из услуг.
Источник: Минцифры