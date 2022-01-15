22 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

«Госуслуги» усилили защиту пользовательских аккаунтов

На портале «Госуслуги» усилили защиту пользовательских аккаунтов, сообщают Минцифры.

Усиленная защита «Госуслуг» выглядит так:

  • Чтобы сменить пароль теперь нужно ввести код с картинки, подтверждающий, что пользователь человек, а не робот;
  • После ввода кода нужно дополнительно ввести ​​СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта;
  • В сообщение с кодом для сброса пароля добавили упоминание, что код нельзя сообщать третьим лицам;
  • У пользователей появилась возможность указывать в настройках профиля секретное слово для смены пароля.

Дополнительные меры приняли, поскольку в СМИ обсуждают новую схему мошенничества, рассказывают Минцифры.

Кража аккаунтов происходит по следующему сценарию: злоумышленники вводят в качестве логина номер телефона жертвы, нажимают кнопку сброса пароля, после чего система отправляет код для смены пароля владельцу аккаунта. Мошенники звонят по введенному номеру, представляются сотрудниками «Госуслуг» и под предлогом проблем с QR-кодом просят сообщить им код смены пароля из sms. Если им удается его получить, они меняют пароль к аккаунту и крадут его у пользователя.

Минцифры напоминает, что сотрудники портала «Госуслуг» звонят пользователям только в случае, если граждане ранее оставляли на портале заявку на какую-либо из услуг.

Источник: Минцифры

скопировать ссылку

Тэги

15 января 2022

Тверской суд отправил под арест хакеров из REvil

хочу ещё материалов
Закрыть