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Готовимся к новогодним вечеринкам вместе с парикмахерской Raketa.nn
Готовимся к новогодним вечеринкам вместе с парикмахерской Raketa.nn
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Адвент-календарьГотовимся к новогодним вечеринкам вместе с парикмахерской Raketa.nn

Ракета — демократичная парикмахерская. Классические формы, летящие кудри, смелые стрижки и яркие окрашивания точно поднимут вам настроение, ведь ухаживать за своими волосами и менять образ всегда волнительно и приятно.

Специально к Новому 2022 году для читателей The Village Нижний Новгород действует скидка 15% на стрижки по промокоду VILLAGE22, а при параллельной записи действует акция 1+1 и скидка 20% на стрижки! Также в продаже есть крутые средства для домашнего ухода и сертификаты на любую сумму.

Настоятельно рекомендуем вам заранее продумывать свои образы на Новый год и записываться на стрижки, укладки и окрашивания, а Raketa.nn точно вам в этом поможет!

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21 декабря 2021

Александр Ионов, писавший доносы на СМИ, стал новым членом совета ФСИН

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