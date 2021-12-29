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Евгений Гришковец стал председателем Общественного совета при ФСИН
Евгений Гришковец стал председателем Общественного совета при ФСИН
Новости

Евгений Гришковец стал председателем Общественного совета при ФСИН

Драматурга Евгения Гришковца голосованием выбрали председателем Общественного совета при ФСИН. Он займет этот пост на пять лет.

По мнению заместителя секретаря Общественной палаты Вячеслава Гриба, председателем совет должен быть человек, известный не только в рамках уголовно-исправительной системы, но и всем гражданам. Он добавил, что Гришковец — авторитетный человек, «на которого сложно надавить».

Ранее из совета при ФСИН исключили правозащитниц Еву Меркачеву и Анну Каретникову. Зато в составе появился Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов, из-за доносов которого «Медузу»*, «Важные истории»* и ряд других СМИ признали иноагентами.

*Власти считают эти СМИ иностранными агентами.

Источник: Общественный совет

Фотографии: Алина Чипалина/Wikimedia

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