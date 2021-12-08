Группа «Дочь» и Найк Борзов катаются по деревне в клипе «Велосипед»

Купить рекламу
Группа «Дочь» и Найк Борзов представляют совместный клип «Велосипед».
Игрушечные костюмы, напоминающие миры Уэса Андерсона, атмосфера то ли русской деревни, то ли американского пригорода, нежный пасторальный день и темная, почти апокалиптическая ночь. И два героя на разных полюсах жизни.
Полина Варфоломеева
Режиссер
В 13 лет я упала с велосипеда и сломала челюсть, с тех пор велосипед для меня — очень близкий друг. И хотя я не люблю, когда в клипах буквально иллюстрируются слова песен, во время прослушивания не могла отделаться от образа бесконечного движения на велосипеде и затейливой временно-пространственной петли.
Ребята из группы «Дочь» сразу предложили снимать клип в Верее, но с другим сюжетом. А я открыла фотографии этого подмосковного городка и поняла — это идеальное пространство для съемки проездов: достаточно сказочное и сюрреалистичное, с очень редко сейчас встречающимися узкими дорогами возле домов, на которые недавно нанесли красивую для кадра разметку.
С тех пор весь процесс продакшна нас сопровождали чудеса — находились идеальные специалисты, которые мгновенно подхватывали идею, вместо ливней нас радовала переменная облачность, а перед сменой ко мне подошел местный житель и подарил золотую монету на удачу. Надеюсь, что и после релиза у «Велосипеда» продолжится уже своя, общая со зрителями, волшебная жизнь».
Найк Борзов
Музыкант
Мы отлично повеселились! Приехали за день до съемок в Верею и жили в деревенском доме — достаточно древнем, еще довоенной постройки. Было экзотично.
Потом весь день снимали. Впечатления самые позитивные. Мы все были яркие, красочные, веселые, несмотря на холод и прочее.
Съемки пролетели очень быстро. Это тоже классно — люблю, когда съемки проходят быстро, даже если они длятся больше двенадцати часов. Очень надеюсь, что песня понравится людям, как и весь EP группы «Дочь». И что клип надолго поселится в экранах, ведь он классный и прекрасный.
Юлия Бариева
художник по костюмам
Передо мной стояла задача: передать с помощью костюмов два противоположных состояния — радости и апатии.
Безмятежность, открытость новому, желание играть — все это присуще детям. Поэтому костюмы для первого мира решены в чистых цветах, на них нанесены принты понятных форм, как будто нарисовал сам ребенок от руки. Вместе с тем, я учитывала типажи наших героев и хотела их еще больше усилить. Например, Коля своей внешностью мне напоминал маленького принца, поэтому я настаивала на утверждении белого плаща, который удлинял его визуально (он итак был выше остальных), но чисто настроенчески производил нужный эффект. Мне хотелось превратить ребят в персонажей со своими характерами и целями, которые вместе бы рассказывали одну историю. Как в фильмах Уэса Андерсона. В этом мне помогали дружественные бренды – Roma Uvarov, ODOR, Dokuchaeva, True lady.
Состояние же апатии для меня про неустроенность молодежи 70-х, внутренний бунт и нежелание следовать традиционным ценностям. Я полагалась на стилистику гранж и других субкультур того времени. Деконструкция, темные цвета, рваные линии и фактуры — все в одну копилку. Конечно же, здесь отсылки и к Westwood, и к Raf Simons, и к McQueen. И вновь выражаю любовь дизайнерам, которые помогли воплотить этот мир в реальность — Red September, Rock bunker, NUW.
Источник: представители группы