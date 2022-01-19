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Новости

В московском офисе политика Дмитрия Гудкова прошел обыск

обновлено19 января 2022

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Обыск в офисе Дмитрия Гудкова закончился. Силовики ничего не изъяли,  только осмотрели документы, которые были в помещении.

Полиция пришла с обыском в московский офис политика и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Обыск Гудков связывает с делом его тети Ирины Ермиловой. В 2021 году против нее возбудили уголовное дело о неуплате 3,5 миллиона рублей за аренду подвала компанией «Сектор-2А», в которой она была директором. Более пяти лет назад компания обанкротилась и прекратила работу.

В июне 2021 года к Гудкову уже приходили с обыском. Тогда его задержали и через двое суток отпустили из полиции в статусе подозреваемого. Вскоре политик уехал из страны.

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Источник: Дмитрий Гудков

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