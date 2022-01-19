В московском офисе политика Дмитрия Гудкова прошел обыск

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Обыск в офисе Дмитрия Гудкова закончился. Силовики ничего не изъяли, только осмотрели документы, которые были в помещении.
Полиция пришла с обыском в московский офис политика и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.
Обыск Гудков связывает с делом его тети Ирины Ермиловой. В 2021 году против нее возбудили уголовное дело о неуплате 3,5 миллиона рублей за аренду подвала компанией «Сектор-2А», в которой она была директором. Более пяти лет назад компания обанкротилась и прекратила работу.
В июне 2021 года к Гудкову уже приходили с обыском. Тогда его задержали и через двое суток отпустили из полиции в статусе подозреваемого. Вскоре политик уехал из страны.
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Источник: Дмитрий Гудков