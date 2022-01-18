Gulagu.net опубликовал первую часть видеоархива с издевательствами в колониях Омской области

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Проект Gulagu.net опубликовал на YouTube первую часть видеоархива с записями издевательств над заключенными в колониях Омской области.
Опубликованные видео были записаны 1-14 ноября 2021 года в одной из колоний региона — в какой именно, Gulagu.net не указывает из-за того, что в системе видонаблюдения УФСИН «бардак», и «сложно установить принадлежность некоторых камер видеонаблюдения к тому или иному учреждению».
На кадрах заключенные сидят на тумбочках и учат правила внутреннего распорядка. По данным Gulagu.net, им запрещено разговаривать между собой, они должны вставать по стойке «смирно», если в помещение заходит сотрудник колонии или «капо» — другие осужденные, сотрудничающие с администрацией.
Также есть видео, на которых видно, что осужденные работают даже по выходным под угрозой пыток. По информации Gulagu.net, в заснятой колонии более 500 заключенных подвергались пыткам и изнасилованиям, которые записывали сотрудники и «капо» на служебные видеорегистраторы, а потом передавали руководству.
В начале октября глава Gulagu.net Владимир Осечкин получил более 40 гигабайт видео и фотографий с пытками и изнасилованиями заключенных. После этого президент Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова, СК завел несколько уголовных дел об издевательствах в колониях, а Осечкина объявили в розыск.
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Источник: Gulagu.net