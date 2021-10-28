Прекращено уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео пыток заключенных

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Обновление
Прокуратура прекратила уголовное дело против программиста Сергея Савельева, передавшего Gulagu.net видео с пытками заключенных.
Программиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видеоархив ФСИН с пытками заключенных, заочно арестован. МВД объявит его в международный розыск.
Савельев обвиняется в «неправомерном доступе к компьютерной информации» (часть 2 статьи 272 УК). Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.
В начале октября глава Gulagu.net Владимир Осечкин получил более 40 гигабайт видео и фотографий с пытками и изнасилованиями заключенных. Архив передал Савельев, который отбывал срок в колонии Саратовской области и обслуживал камеры.
После этого начальник УФСИН Саратовской области ушел в отставку, СК завел несколько уголовных дел. Программист уехал из России и попросил политическое убежище во Франции.
Источник: «РИА Новости»
Обложка: BBC