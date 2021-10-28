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Прекращено уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео пыток заключенных
Прекращено уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео пыток заключенных
Новости

Прекращено уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео пыток заключенных

обновлено10 ноября 2021

Обновление

Прокуратура прекратила уголовное дело против программиста Сергея Савельева, передавшего Gulagu.net видео с пытками заключенных.

Программиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видеоархив ФСИН с пытками заключенных, заочно арестован. МВД объявит его в международный розыск.

Савельев обвиняется в «неправомерном доступе к компьютерной информации» (часть 2 статьи 272 УК). Максимальное наказание — до четырех лет лишения свободы.

В начале октября глава Gulagu.net Владимир Осечкин получил более 40 гигабайт видео и фотографий с пытками и изнасилованиями заключенных. Архив передал Савельев, который отбывал срок в колонии Саратовской области и обслуживал камеры.

После этого начальник УФСИН Саратовской области ушел в отставку, СК завел несколько уголовных дел. Программист уехал из России и попросил политическое убежище во Франции.

Источник: «РИА Новости»

Обложка: BBC

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