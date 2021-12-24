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25 декабря с 12:00 до 21:00 в пространстве «Марсаков» на «Хлебозаводе» состоится новогодняя распродажа со скидками до 70 %.
Среди участников маркета — бренды National Geographic, Lyle& Scott, JNBY, Fligel, Cocos Moscow, Ridestep, ZNWR, NMS store, магазин домашнего уюта Teplo, сумки и рюкзаки из экологичной кожи от Lokis, украшения от магазинов Dafna и Dark Rain, а также универмаг «Хлебный».
В этот день в «Марсакове» будет играть специальный плейлист от радио «Тигр», а за напитки будет отвечать «Рюмочная №9» Кроме того, те, кто не хочет ничего покупать, сможет занести старые вещи в контейнер «Второго дыхания», а также взять домой книжку в поп-ап библиотеке имени Некрасова.
Источник: организаторы события