Участок БКЛ от «Хорошевской» до «Мневников» закроют с 29 по 31 октября

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С 29 по 31 октября не будут ходить поезда от «Хорошевской» до «Мневников». На участке пройдут работы по присоединению новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ).
В это время движения поездов будет только между станциями «Савеловская» и «Деловой центр». Чтобы горожанам было удобно добираться, Дептранс запустит автобусы КМ1 от «Хорошевской» до «Народного Ополчения» (с 5:30 до 1:10) и КМ2 от «Хорошевской» до «Мневников» с остановкой у «Народного Ополчения» (с 5:20 до 1:20).
Кроме того, до станции «Народное Ополчение» можно доехать на наземном транспорте: м35, т21, т65, т86, 155, 345 и 800.
Источник, фотографии: Дептранс Москвы
Обложка: Агентство «Москва»