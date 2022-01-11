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Цифра дняСколько россияне хотят зарабатывать в месяц

Сервис «Работа.ру» провел опрос среди 7 тысяч россиян из разных регионов и выяснил, сколько они хотели бы зарабатывать ежемесячно.

166

тысяч рублей

в месяц в среднем хотят зарабатывать россияне

В среднем по России мужчины желают получать ежемесячную зарплату в размере 187 тысяч рублей, а женщины — 138 тысяч рублей.

Москвичи ожидаемо хотят зарабатывать больше, чем соотечественники из регионов. Мужчины из столицы в среднем хотят получать 201 тысячу рублей в месяц, женщины — 157 тысяч рублей. При этом средняя зарплата в России в 2021 году, по данным Росстата, составила 54 479 рублей.

Источник: пресс-служба «Работа.ру»

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