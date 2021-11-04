Юрию Хованскому предложили сделку со следствием, но он отказалася

Купить рекламу
Обновление
Блогеру Юрию Хованскому предложили сделку со следствием — признать вину в оправдании терроризма за песню про жертв «Норд-Оста». Об этом рассказала его девушка Мария Нелюбова.
По словам Нелюбовой, следователь пришел к Хованскому в СИЗО без предупреждения его адвоката. Он просил Хованского признаться, что тот якобы спел свой трек в 2018 году (то есть, после принятия закона об оправдании терроризма в 2017 году), однако блогер отказался.
После этого следователь сказал, что Хованскому «дадут реальный срок», а у его девушки «будут проблемы», заявила Нелюбова.
Девушка блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова рассказала, что следствие не приняло исправленные показания Андрея Нифедова, на чьих словах строится обвинение.
По словам Нелюбовой, Нифедов заявил, что дал первоначальные показания под давлением. Когда он попытался изменить свои показания в СК, то ему не дали этого сделать.
В июне 2021 года блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге. Его обвинили в оправдании терроризма из-за песни о Норд-Осте, которую он исполнил в 2012 году.
Источник: «Дождь» (власти считают это СМИ иноагентом)
Обложка: Юрий Хованский