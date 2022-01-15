В Петербурге разработают настольную игру для трудовых мигрантов

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Петербургский благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов (ПСП-фонд) получил президентский грант в размере 6 млн рублей на создание настольной игры, имитирующей жизнь трудового мигранта в России, сообщает «Секрет фирмы».
В фонде уверены, что с помощью настолки мигрантам будет проще подготовиться к поездке в Россию. Помимо игры, планируют создать интерактивную интернет-викторину по миграционному законодательству и обучающие видеоролики.
Координатор фонда ПСП Андрей Якимов рассказал изданию «Проект», как будет устроен игровой процесс.
«Выигрывает тот, кто быстрее вернулся домой, больше всех заработал и при этом не оказался в незаконной ситуации. В действующей версии есть 20 биографий — можно побыть в роли Карена, Джамшеда, Лейлы и так далее», — говорит Якимов.
Правозащитник, специалист по миграционному законодательству Рустам Касимов усомнился в полезности игры для мигрантов. По словам Касимова, мигрантам-работягам не до игр.
Источник: «Секрет фирмы»
Обложка: агентство «Москва»