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Иллюстратор Катя Гущина вошла в шорт-лист Болонской ярмарки детской книги

Болонская ярмарка детской книги объявила шорт-лист конкурса иллюстраторов — в него вошла иллюстратор из Нижнего Новгорода Катя Гущина. Об этом сообщается на сайте ярмарки.

В шорт-лист вошел графический роман Кати Гущиной про Андрея Сахарова «Сахаров. Академик совести», выполненный в технике сухой иглы. Выставка, основанная на графическом романе, проходила с сентября по ноябрь в холле Международного Мемориала* в Москве.

Катя Гущина работает с тревелбуками, комиксами, графическими романами, иллюстрирует экспедиции. Художница родилась в Нижнем Новгороде, в 2017 году закончила бакалавриат НИУ ВШЭ по специальности «графический дизайн».

В том же году вышла ее первая книга — «Сумасшедший год», посвященная поездке в Иран, в 2018-м — тревелбук «Москва — Владивосток» про путешествие по Транссибу. Сейчас готовится к изданию третья книга, иллюстрированная биография «100 причин, почему плачет Лев Толстой».

*Власти считают организацию иноагентом.

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