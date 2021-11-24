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Из Екатеринбурга впервые открылись рейсы в Абакан

Из Екатеринбурга впервые открылись регулярные рейсы в Абакан, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Первый рейс в столицу Хакасии выполнила авиакомпания Red Wings. В дальнейшем полеты в Абакан будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам.

В Абакане много соленых и пресных озер, на берегах которых выстроены санатории. Вода озер Тус, Беле, Шира, Шунет обладает целебными свойствами, из-за чего регион иногда называют «сибирской Швейцарией».

Источник: пресс-служба аэропорта Кольцово

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