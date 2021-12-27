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Из Нижнего в Варнавино отправится туристический поезд

Специальный туристический поезд «В гости к Морозко, в Варнавин-град» отправится из Нижнего 4 января. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Участники экскурсионного маршрута на целый день отправятся в путешествие в Варнавино, где познакомятся со сказочными героями — Морозко и гостеприимным купцом Селивановым, весёлым разбойником Лядом и хозяином Красной горы. В программе — зимние забавы и мастер-классы, среди которых, например, обучение традиционной варнавинской резьбе по кости.

Стоимость тура — от 2990 рублей, подробную программу можно найти на сайте туристического центра Visit Nizhny.

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