Из Нижнего в Варнавино отправится туристический поезд

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Специальный туристический поезд «В гости к Морозко, в Варнавин-град» отправится из Нижнего 4 января. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.
Участники экскурсионного маршрута на целый день отправятся в путешествие в Варнавино, где познакомятся со сказочными героями — Морозко и гостеприимным купцом Селивановым, весёлым разбойником Лядом и хозяином Красной горы. В программе — зимние забавы и мастер-классы, среди которых, например, обучение традиционной варнавинской резьбе по кости.
Стоимость тура — от 2990 рублей, подробную программу можно найти на сайте туристического центра Visit Nizhny.