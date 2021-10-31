Полиция возбудила уголовное дело об изнасиловании студентки в ОВД

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Обновление
В Москве было возбуждено уголовное дело о принуждении к действиям сексуального характера в отношении сотрудника полиции. Он, по словам студентки Милославы Маляровой, изнасиловал ее в ОВД.
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до одного года, однако обвиняемый может обойтись и штрафом.
Московская студентка Милослава Малярова написала заявление в Следственный комитет об изнасиловании. По ее словам, преступление совершил пьяный полицейский в ОВД.
Вечером 11 августа девушку задержали без объяснения причин и доставили в отдел МВД по району Люблино. Там у нее отобрали вещи — она не могла связаться с родственниками и вызвать адвоката. Ночью пьяный полицейский изнасиловал ее, рассказывает Малярова.
Чтобы покинуть ОВД, Малярова порезала себе вены найденной в кабинете бритвой, но отпустили ее только утром. По словам девушки, полицейские попытались дать ей деньги и приказали молчать о произошедшем. 13 августа студентка подала заявление в СК. Через месяц пришел отказ в возбуждении уголовного дела якобы из-за того, что Малярова добровольно вступила в отношения с оперативным сотрудником.
Адвокат девушки подал жалобу в прокуратуру, и отказ в возбуждении уголовного дела отменили как незаконный. Сейчас проводится дополнительная проверка. Кроме того, сотрудника, которого обвинили в изнасиловании, уволили «задним числом», пишут «Такие дела».
Источник: «Такие дела»