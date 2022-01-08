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Израиль разрешил въезжать туристам, привитым «Спутником»

С воскресенья, 9 января иностранцам, вакцинированным от коронавируса «Спутником V», разрешен въезд в Израиль с туристическими и паломническими целями, сообщает РИА.

Чтобы свободно перемещаться по Израилю привитым «Спутником» туристам необходимо получить положительный результат на наличие антител к COVID-19 на территории страны.

Кроме того, за 48 часов до въезда в Израиль иностранцам нужно заполнить онлайн-форму, сдать ПЦР или антиген-тест у себя в стране, сдать тест ПЦР на въезде в Израиль, а также по прибытию в страну соблюдать изоляцию в течение суток до получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Источник: РИА

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