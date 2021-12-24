26 декабря, воскресенье
Москва
Россия
Войти
Россия
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В Москве начали тестировать уличные камеры, распознающие оружие и бесхозные предметы

В Москве начали тестировать уличные камеры, реагирующие на оружие, бесхозные предметы и резкие падения.

Основная задача — проверить новую систему, которая не только узнает лицо, но и распознает оружие, бесхозный предмет или внезапное падение человека. Для этого тестировщики должны пройти по определенному маршруту в центре Москвы с игрушечным оружием. Около камер они должны упасть два раза и оставить ручную кладь.

Участникам тестирования выдали специальный документ, чтобы их случайно не задержала полиция. В нем указано, что они участвуют в сборе данных для нейросети, которая поможет выявлять вооруженных лиц и бороться с терроризмом.

Источник: Baza

скопировать ссылку

Тэги

В Москве заработал ТЦ «Павелецкая Плаза»
24 декабря 2021

В Москве заработал ТЦ «Павелецкая Плаза»

хочу ещё материалов
Закрыть