В Москве начали тестировать уличные камеры, распознающие оружие и бесхозные предметы

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В Москве начали тестировать уличные камеры, реагирующие на оружие, бесхозные предметы и резкие падения.
Основная задача — проверить новую систему, которая не только узнает лицо, но и распознает оружие, бесхозный предмет или внезапное падение человека. Для этого тестировщики должны пройти по определенному маршруту в центре Москвы с игрушечным оружием. Около камер они должны упасть два раза и оставить ручную кладь.
Участникам тестирования выдали специальный документ, чтобы их случайно не задержала полиция. В нем указано, что они участвуют в сборе данных для нейросети, которая поможет выявлять вооруженных лиц и бороться с терроризмом.
Источник: Baza