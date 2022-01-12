Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу Канье Уэста с Путиным

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новости о возможной встрече Канье Уэста и Владимира Путина. «Администрация президента РФ не является визави американского рэпера Канье Уэста ни в плане богослужения, ни в плане организации поездки в Россию», — заявил Песков на пресс-конференции.
Американский рэпер и миллиардер Канье Уэст посетит Россию этой весной. Или не посетит. Два крупнейших музыкальных медиа Billboard и Rolling Stone опубликовали противоречивые статьи по поводу потенциального визита артиста в Россию. Сам Канье от комментариев отказался.
О том, что Канье Уэст планирует приехать в Россию весной, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, провести в Москве госпел-шоу Sunday Service и наладить свой бизнес в стране, стало известно 11 января из статьи Billboard, написанной со слов делового партнера Канье Амир Судана.
Судан утверждает, что концерт в России и встреча с Путиным — именно то, чего рэпер хотел с 2019 года, когда начал проводить свои импровизированные христианские службы Sunday Service на сцене. По словам помощника артиста, для выступлений Уэста забронированы «Крокус Сити Холл» и спорткомплекс «Лужники», а Владимир Путин будет приглашен на них в качестве специального гостя.
Также Судан, на вдаваясь в подробности, рассказал, что он вместе с юристом Скоттом Балбером работает над проектом сотрудничества Канье Уэста с владельцем Crocus Group предпринимателем Аразом Агаларовым. По прогнозам Судана, сделка с Агаларовым принесет Канье около 10 миллиардов долларов.
Кроме того, пишет Billboard, Канье Уэст планирует музыкальное сотрудничество с сыном Агаларова певцом Эмином. В инстаграме Эмина появилась сторис со статьей Billboard и подписью «отличные новости» (на момент публикации певец не ответил на запрос The Village о комментарии).
Позже журнал Rolling Stone опубликовал статью, в которой PR-менеджер рэпера Пьер Ружье сказал, что материал Billboard «полностью сфабрикован».
«Художественный вымысел, либо эти русские принимают желаемое за действительное», — добавил Ружье.
Канье Уэст уже не раз встречался с главами государств. Он дважды беседовал с Дональдом Трампом, когда тот был у власти, а в 2018 году посетил президента Уганды Йовери Мусевени. О своих симпатиях к Владимиру Путину рэпер высказывался неоднократно, в последний раз в ноябре 2021 года, когда назвал себя «молодым Путиным».
Источник: Billboard, RollingStone, РИА Новости, инстаграм Эмина