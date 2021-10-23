Шапка-капюшон для полета в космос от брендов Kappa и «Кружок»

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Спортивный бренд Kappa и объединение «Кружок» выпустили коллаборацию Landscape, посвященную освоению космоса и природным ландшафтам.
В коллекцию вошли объемные пуховики, утепленная шапка-капюшон, стеганые сумки, широкие брюки с лампасами, футболки, джемпер и худи (оно выполнено из шерпы, которая имитирует шероховатости космического рельефа).
Купить модели из коллекции Kappa X «Кружок» можно с 23 октября в интернет-магазине «Спортмастер», а также в «Европолисе», «Авиапарке», «Метрополисе», ТЦ «Галерея», «Секции» в ГУМе, «Цветном» и Campus.
Источник, фотографии: пресс-служба Kappa