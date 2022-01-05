У посольства Казахстана в Москве задержали пикетчиков

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Обновление
5 декабря
Также задержаны шесть активистов Революционной Рабочей Партии из-за пикетов солидарности с бастующими в Казахстане.
Полицейские отвезли задержанных в ОВД Басманного района, у них забрали документы.
В Москве полицейские задержали Антона Мальгаждарова, который вышел на одиночный пикет у посольства Казахстана.
Мужчина стоял с плакатом «Шал кет» (что в переводе с казахского означает «Дед, уходи»). Мальгаждарова отвезли в ОВД Басманного района, чтобы проверить паспорт «с местом рождения Казахская ССР».
К задержанному выехал адвокат от проекта «ОВД-Инфо»* Александр Саламов.
*Власти считают организацию иноагентом.
Во вторник, 4 января, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены на газ. Через несколько часов в стране отключили интернет и заблокировали мессенджеры. Президент Казахстана Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо Назарбаева, хотя по спецзакону Назарбаев должен был занимать этот пост пожизненно. Позже стало известно, что Назарбаев покинет Казахстан для лечения.
Источник, обложка: «ОВД-Инфо» (власти считают иноагентом), Саша Граф