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У посольства Казахстана в Москве задержали пикетчиков
У посольства Казахстана в Москве задержали пикетчиков
Новости

У посольства Казахстана в Москве задержали пикетчиков

обновлено18 часов назад

Обновление

5 декабря

Также задержаны шесть активистов Революционной Рабочей Партии из-за пикетов солидарности с бастующими в Казахстане.

Полицейские отвезли задержанных в ОВД Басманного района, у них забрали документы.

В Москве полицейские задержали Антона Мальгаждарова, который вышел на одиночный пикет у посольства Казахстана.

Мужчина стоял с плакатом «Шал кет» (что в переводе с казахского означает «Дед, уходи»). Мальгаждарова отвезли в ОВД Басманного района, чтобы проверить паспорт «с местом рождения Казахская ССР».

К задержанному выехал адвокат от проекта «ОВД-Инфо»* Александр Саламов.

*Власти считают организацию иноагентом.

Во вторник, 4 января, в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены на газ. Через несколько часов в стране отключили интернет и заблокировали мессенджеры. Президент Казахстана Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо Назарбаева, хотя по спецзакону Назарбаев должен был занимать этот пост пожизненно. Позже стало известно, что Назарбаев покинет Казахстан для лечения.

Источник, обложка: «ОВД-Инфо» (власти считают иноагентом), Саша Граф

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обновлено16 часов назад

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