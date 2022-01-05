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Новости

Режим ЧП ввели на всей территории Казахстана

обновлено16 часов назад

Обновление

19:45

Режим ЧП ввели на всей территории Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан.

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19:00

В Алматы горит здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан».

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18:05

Аэропорт Алматы захвачен протестующими, оттуда эвакуируют сотрудников.

«Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — сказали пассажирам в службе безопасности аэропорта.

Де-факто глава Казахстана (Елбасы) Нурсултан Назарбаев готов покинуть страну «для лечения», сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алекей Венедиктов со ссылкой на источник в МИД РФ.

Частный самолет дочери Назарбаева Динары и ее мужа Тимура Кулибаева уже улетел в Кыргызстан. На борту могут находиться и другие члены семьи Назарбаева.

4 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за повышения цены на газ. Через несколько часов в стране отключили интернет и заблокировали мессенджеры. 5 января президент Казахстана Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо Назарбаева, хотя по спецзакону Назарбаев должен был занимать этот пост пожизненно.

Источник: Алексей Венедиктов, НЕЗЫГАРЬ, «Протесты в мире» / Telegram, ORDA

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