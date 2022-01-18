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В Петербурге уничтожили уникальный керамический арт-объект музея «Керамарх»
В Петербурге уничтожили уникальный керамический арт-объект музея «Керамарх»
Новости

В Петербурге уничтожили уникальный керамический арт-объект музея «Керамарх»

Сотрудники музея «Керамарх» сообщили, что их арендодатель, у которого временно хранился уникальный керамический арт-объект, созданный на международном фестивале «Оставь след», уничтожил композицию. 

Керамический арт-объект создали на международном фестивале «Оставь след» у Государева бастиона Петропавловской крепости в 2019 году

«Арт-объект был временно перевезен во двор промышленных корпусов, арендуемых компанией „Паллада“. По распоряжению управляющей компании […] объект был уничтожен: плитки сняты и разбиты, каркас распилен и, очевидно, сдан на металлолом. Восстановить уникальный объект не представляется возможным», — рассказали на странице музея в фейсбуке. Представители музея написали заявление в полицию.

Керамический арт-объект должны были установить в одном из скверов Кировского района. Музей «Керамарх» договорился об этом с местными властями, но открытие затянулось из-за ковидных ограничений.

Источник: Музей керамики КЕРАМАРХ / Facebook

Фотографии: Музей керамики КЕРАМАРХ / Facebook

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