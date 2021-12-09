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«Русская кибербольница» — наноботы, кабинеты чипирования и путешествие внутрь пациента
«Русская кибербольница» — наноботы, кабинеты чипирования и путешествие внутрь пациента
Новости

Видео дня«Русская кибербольница» — наноботы, кабинеты чипирования и путешествие внутрь пациента

Студия Birchpunk выпустила очередной видеоролик о буднях футуристической России — на этот раз про кибербольницу с нанотехнологиями.

По сюжету иностранный делегат Томас приехал в районную астероидскую больницу (где лечат не только людей, но и роботов, а еще есть кабинеты чипизации!). Скептик хочет проверить, существуют ли российские наноботы.

Для этого врачи и Томас садятся в машину скорой помощи, уменьшают себя с помощью нанотехнологий и оказываются внутри сосудов пациента. Серия поделена на два эпизода — продолжение выйдет 16 декабря.

Источник, обложка: YouTube

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