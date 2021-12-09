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Студия Birchpunk выпустила очередной видеоролик о буднях футуристической России — на этот раз про кибербольницу с нанотехнологиями.
По сюжету иностранный делегат Томас приехал в районную астероидскую больницу (где лечат не только людей, но и роботов, а еще есть кабинеты чипизации!). Скептик хочет проверить, существуют ли российские наноботы.
Для этого врачи и Томас садятся в машину скорой помощи, уменьшают себя с помощью нанотехнологий и оказываются внутри сосудов пациента. Серия поделена на два эпизода — продолжение выйдет 16 декабря.
Источник, обложка: YouTube