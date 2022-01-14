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«Кинопоиск» спродюсирует фильм Гая Ричи
«Кинопоиск» спродюсирует фильм Гая Ричи
Новости

«Кинопоиск» спродюсирует фильм Гая Ричи

Платформа «Кинопоиск» выступит в роли сопродюсера нового триллера британского режиссера Гая Ричи под рабочим названием «Переводчик».

Съемки фильма начнутся 24 января, а главную роль в нем сыграет Джейк Джилленхол («Горбатая гора», «Зодиак»).

По сюжету картины герой Джилленхола, американский военный, попадает в засаду в Афганистане. Его спасает местный переводчик Ахмед. Герои оказываются одни в пустыне, где им предстоит долгий путь до безопасной территории.

Источник, обложка: «Кинопоиск»

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