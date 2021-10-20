«Коломенское молоко» заявило о рейдерском захвате компании. За ним может стоять депутат Госдумы Александр Ткачев

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Руководство «Коломенского молока» рассказало о рейдерском захвате предприятия депутатом Госдумы Александром Ткачевым. Об этом сообщается на странице компании в инстаграме.
В посте сказано, что директора предприятия Александра Шварца депутат «бросил в тюрьму и силой выбивает из него любые подписи». При этом менеджмент компании не допускают на завод, а бизнес переводят на новые юрлица ООО «Коломенское» и ООО «Молочный концерн».
Кроме того, по словам работников, Ткачев пытается украсть производство и продажи, а также подделывает документы. Сам депутат все обвинения отрицает и отмечает, что аккаунт «Коломенского молока» похитили злоумышленники.
The Village обратился за комментарием к участникам конфликта.
Источник: «Коломенское молоко»
Обложка: «Коломенское молоко»