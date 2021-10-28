Авторам фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного дали 10 месяцев колонии

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Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за провокационную фотосессию у храма Василия Блаженного на Красной площади. На фото они изображали оральный секс. Пару признали виновными в оскорблении чувств верующих.
Прокуратура запросила десять месяцев колонии блогеру Руслану Бобиеву и его знакомой Анастасии Чистовой по делу об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ)
В сентябре пара сфотографировалась на фоне собора Василия Блаженного. На снимке Чистова сидела перед Бобиевым на корточках в куртке с надписью «Полиция», пока блогер держал ее за волосы. После этого пару арестовали за неповиновение полиции. Затем суд обязал выдворить из России Чистова, который также является гражданином Таджикистана.
Источник: АГН «Москва»