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В России выпустят комикс о главном герое фильма «Брат» Даниле Багрове
В России выпустят комикс о главном герое фильма «Брат» Даниле Багрове
Новости

В России выпустят комикс о главном герое фильма «Брат» Даниле Багрове

Российское издательство комиксов Bubble выпустит в 2022 году комикс о главном герое фильмов «Брат» и «Брат 2» Даниле Багрове.

Выход комикса приурочат к 25-летию премьеры первого фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова.

Роман Котков

Главный редактор Bubble

Это не будет копирование картины. Это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя.

Подробности про игру создатели обещали рассказать до конца декабря. Ранее Bubble выпустил линейку комиксов «Майор Гром», по мотивам которой позже сняли полнометражные фильмы.

Источник: ТАСС

Фотографии: «Союз-Видео»

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