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Комика Славу Комиссаренко в Москве разыскивает белорусский КГБ
Комика Славу Комиссаренко в Москве разыскивает белорусский КГБ
Новости

Комика Славу Комиссаренко в Москве разыскивает белорусский КГБ

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал в своем инстаграме, что в новогодние праздники его в Москве разыскивал Комитет государственной безопасности Беларуси.

«Кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве не догадались», — написал в своем посте Комиссаренко.

Комик сейчас находится в Киеве с выступлениями. Собирается ли Комиссаренко возвращаться в Россию, пока неизвестно.

Выступления Комиссаренко в Беларуси запрещены. Артист много шутит на тему политической ситуации в стране и в частности в адрес Александра Лукашенко. В ноябре Комиссаренко дал интервью Юрию Дудю, в котором рассказал, что планирует получать российское гражданство.

Источник: инстаграм Славы Комиссаренко

Обложка: фейсбук Славы Комиссаренко

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