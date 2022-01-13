Исторический конкурс «Мемориала» для школьников отменен

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Ежегодный конкурс школьных работ по истории «Человек в истории. Россия — ХХ век», проводившийся обществом «Международный Мемориал»* с 1999 года, отменен.
Организаторы сообщили, что не будут проводить конкурс в 2022 году, поскольку общество «Международный Мемориал» находится под угрозой ликвидации с декабря 2021 года, после решения Верховного суда.
В пятницу, 7 января представители движения «Ветераны России» обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой прекратить участие школьников в конкурсе «Мемориала». В ответ на обращение в Минпросвещения заявили, что не выстраивают никаких отношений с организациями, которые подлежат ликвидации по решению суда.
Конкурс «Человек в истории. Россия — ХХ век» ежегодно получал 1,5-2 тысячи работ и пользовался уважением среди учителей. На конкурс принимались сочинения на темы «Цена победы», «История семьи», «Человек и власть», «Человек и малая родина», «Свои — чужие». Также были предусмотрены отдельные номинации для фоторабот, минифильмов и исследований. Участники могли выполнять работы самостоятельно или под руководством учителя. Большинство работ финалистов конкурса опубликованы на сайте «Уроки истории».
*Власти считают «Международный Мемориал» иностранным агентом.
Источник: «Международный мемориал»