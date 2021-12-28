Концертный зал в пакгаузах откроют в 2022 году

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Концертный зал в пакгаузах на Стрелке планируют открыть в 2022 году. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на министра культуры Олега Берковича.
Оновные строительно-монтажные работы завершатся до конца 2021 года, сейчас продолжется устройство внутренних инженерных систем, монтаж сантехнического оборудования, отделка стен, лестничных маршей, потолков и устройство напольного покрытия.
Часть внутренних работ перенесли на следующий год из-за задержек в поставке оборудования для вентиляции, холодоснабжения, а также специального технического оборудования для устройства сцены.
Ранее сообщалось, что галерея и концертный зал откроются в пакгаузах до конца 2021 года.