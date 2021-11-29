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Больше трети бывших координаторов штабов Алексея Навального в регионах уехали из России.
14
бывших координаторов
из 38 находятся за пределами России
Местоположение трех бывших координаторов штабов Навального неизвестно. Еще двое не исключили, что могут эмигрировать. Некоторые считают, что им тяжело уехать из России из-за преследования властей. Например, бывший глава штаба в Кемерово Станислав Калиниченко заявил, что после обыска полиция уничтожила его паспорт.
Еще восемь бывших координаторов являются фигурантами уголовных дел, двоих проверяют на причастность к преступлениям, а четырем уже назначили наказания. Только девять координаторов продолжают заниматься политикой: семь из них открыли собственные проекты, а двое стали местными депутатами.
Источник: «Коммерсантъ»