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«Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие» — Навальный о годовщине своего возвращения в Россию
«Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие» — Навальный о годовщине своего возвращения в Россию
Новости

Цитата дня«Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие» — Навальный о годовщине своего возвращения в Россию

Ровно год назад, 17 января 2021 года, политик Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения от отравления. В честь годовщины Навальный написал в соцсетях пост.

Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, — вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно — то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех «космонавтов», кто не считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет люди сидели.

Алексей Навальный

Политик

В конце поста политик отметил, что не жалеет, что «попал в отряд космонавтов»: «И, отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет».

Год назад Алексей Навальный вернулся из Берлина, где он провел почти пять месяцев после отравления «Новичком». Прямо во Внукове Навального задержали и отправили под стражу. 2 февраля 2021 года политика приговорили к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

Источник: Алексей Навальный

Фотографии: Митя Алешковский

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