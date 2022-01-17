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Ровно год назад, 17 января 2021 года, политик Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения от отравления. В честь годовщины Навальный написал в соцсетях пост.
Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, — вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно — то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех «космонавтов», кто не считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет люди сидели.
Алексей Навальный
Политик
В конце поста политик отметил, что не жалеет, что «попал в отряд космонавтов»: «И, отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой вел меня в автозак: ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет».
Год назад Алексей Навальный вернулся из Берлина, где он провел почти пять месяцев после отравления «Новичком». Прямо во Внукове Навального задержали и отправили под стражу. 2 февраля 2021 года политика приговорили к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».
Источник: Алексей Навальный
Фотографии: Митя Алешковский