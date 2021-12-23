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«Это приведет к гибели сотен собак и кошек»: Кожуховский приют хотят переселить на мусорный полигон
«Это приведет к гибели сотен собак и кошек»: Кожуховский приют хотят переселить на мусорный полигон
Новости

«Это приведет к гибели сотен собак и кошек»: Кожуховский приют хотят переселить на мусорный полигон

Кожуховский приют для животных в Москве, в котором содержатся 3 000 собак и более 400 кошек, хотят переселить на полигон «Малинки».

Новое место находится в 85 километрах от старого приюта — на 41 километре от МКАД по Калужскому шоссе. Волонтеры говорят, что ни они, ни потенциальные хозяева животных не смогут ездить так далеко. Кроме того, приют покинет команда врачей и за собаками некому будет присматривать.

По словам волонтеров, переселение «приведет к гибели сотен собак и кошек». Они требуют оставить приют в районе Кожухово Восточного административного округа.

Источник: Кожуховский приют

Обложка: Кожуховский приют

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