«Это приведет к гибели сотен собак и кошек»: Кожуховский приют хотят переселить на мусорный полигон

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Кожуховский приют для животных в Москве, в котором содержатся 3 000 собак и более 400 кошек, хотят переселить на полигон «Малинки».
Новое место находится в 85 километрах от старого приюта — на 41 километре от МКАД по Калужскому шоссе. Волонтеры говорят, что ни они, ни потенциальные хозяева животных не смогут ездить так далеко. Кроме того, приют покинет команда врачей и за собаками некому будет присматривать.
По словам волонтеров, переселение «приведет к гибели сотен собак и кошек». Они требуют оставить приют в районе Кожухово Восточного административного округа.
Источник: Кожуховский приют
Обложка: Кожуховский приют