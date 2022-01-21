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Кроссовки adidas Originals Forum, посвященные молодому поколению
Кроссовки adidas Originals Forum, посвященные молодому поколению
Новости

Товар дняКроссовки adidas Originals Forum, посвященные молодому поколению

Adidas Originals представил коллекцию кроссовок Forum, посвященную молодому поколению, которое формирует актуальную моду и не боится экспериментов.

Дизайнеры переосмыслили культовые кроссовки Forum, сохранив узнаваемый баскетбольный силуэт из 80-х. Все модели коллекции выполнены в нейтральной цветовой гамме.

В линейку для женщин вошли высокие и низкие кроссовки Forum Bonega W на массивной подошве. Дизайн дополнен кожаными вставками пудрового оттенка.

Модели уже доступны на сайте adidas и в магазинах бренда. Низкие кроссовки Forum Bonega W можно приобрести за 9 999 рублей, высокие — за 10 999 рублей. Стоимость моделей Forum Luxe Low и Mid составляет 11 999 и 13 999 рублей.

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Источник, обложка, фотографии: пресс-служба adidas

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