Кроссовки adidas Originals Forum, посвященные молодому поколению

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Adidas Originals представил коллекцию кроссовок Forum, посвященную молодому поколению, которое формирует актуальную моду и не боится экспериментов.
Дизайнеры переосмыслили культовые кроссовки Forum, сохранив узнаваемый баскетбольный силуэт из 80-х. Все модели коллекции выполнены в нейтральной цветовой гамме.
В линейку для женщин вошли высокие и низкие кроссовки Forum Bonega W на массивной подошве. Дизайн дополнен кожаными вставками пудрового оттенка.
Модели уже доступны на сайте adidas и в магазинах бренда. Низкие кроссовки Forum Bonega W можно приобрести за 9 999 рублей, высокие — за 10 999 рублей. Стоимость моделей Forum Luxe Low и Mid составляет 11 999 и 13 999 рублей.
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Источник, обложка, фотографии: пресс-служба adidas