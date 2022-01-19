«Кружок» и «Тинькофф» выделят гранты на 10 спортивных проектов в регионах

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Благотворительный проект «Кружок» совместно с банком «Тинькофф» открыли прием заявок на конкурс на получение гранта для реализации спортивного проекта в регионах.
Участвовать в конкурсе могут любые проекты, связанные с игровыми видами спорта. Например, это может быть организация занятий с тренером, покупка мячей и формы для юношеской команды по футболу или ремонт баскетбольной площадки во дворе, говорится в пресс-релизе конкурса.
Весной жюри конкурса выберет 10 проектов, которые получат гранты. Максимальная сумма гранта на один проект — до 150 000 рублей.
Заявку на участие в конкурсе можно подать с 18 января до 31 марта, а реализовать проект необходимо до середины сентября.
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Источник, фотографии, обложка: пресс-служба «Тинькофф»