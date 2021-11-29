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«Кухня на районе» ввела платную доставку

Сервис еды «Кухня на районе» ввел плату за доставку заказов.

Пока платная доставка находится на этапе разработки, она стоит всего один рубль, но в дальнейшем будет меняться в зависимости от нагрузки и погоды за окном.

Раньше издержки на доставку были включены в стоимость блюд, однако из-за роста цен на продукты и оплаты труда курьеров «Кухня на районе» решила изменить свой сервис.

«Это позволит лучше справляться с нагрузкой в любое время и больше платить райдерам за работу в непростых условиях. А еще так будет прозрачнее: теперь понятно, сколько стоит еда, а столько — доставка», — пишет компания.

Источник: «Кухня на районе»

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