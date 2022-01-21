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Станцию «Кунцевская» соединят с МЦД крытым переходом

Утвержден проект строительства транспортно-пересадочного узла, который объединит три станции метро и станцию МЦД, носящие одинаковое название — «Кунцевская».

Между станцией «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий и станцией МЦД, находящейся на соседней от метро улице, появится крытый наземный пешеходный переход.

Проект строительства пересадочного узла затронет и соседние со станциями улицы. Продлят улицу Ивана Франко на участке от улицы Житомирская до улицы Герасима Курина с расширением проезжей части на 8 метров. Также приведут в порядок проектируемый участок улицы Ивана Франко в сторону Рублевского шоссе с расширением проезжей части от 6 метров.

Реконструкция коснется и улиц Алексея Свиридова и Тарутинской. В ходе реализации проекта дополнительно будут установлены 6 остановок для наземного транспорта.

Также будут организованы дополнительные парковочные места вдоль улицы Алексея Свиридова площадью около 250 квадратных метров.

Даты начала строительства пока не названы.

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Источник: пресс-служба Москомаритектуры

Фотографии: Mosmetro.ru

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