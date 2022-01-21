Станцию «Кунцевская» соединят с МЦД крытым переходом

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Утвержден проект строительства транспортно-пересадочного узла, который объединит три станции метро и станцию МЦД, носящие одинаковое название — «Кунцевская».
Между станцией «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий и станцией МЦД, находящейся на соседней от метро улице, появится крытый наземный пешеходный переход.
Проект строительства пересадочного узла затронет и соседние со станциями улицы. Продлят улицу Ивана Франко на участке от улицы Житомирская до улицы Герасима Курина с расширением проезжей части на 8 метров. Также приведут в порядок проектируемый участок улицы Ивана Франко в сторону Рублевского шоссе с расширением проезжей части от 6 метров.
Реконструкция коснется и улиц Алексея Свиридова и Тарутинской. В ходе реализации проекта дополнительно будут установлены 6 остановок для наземного транспорта.
Также будут организованы дополнительные парковочные места вдоль улицы Алексея Свиридова площадью около 250 квадратных метров.
Даты начала строительства пока не названы.
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Источник: пресс-служба Москомаритектуры
Фотографии: Mosmetro.ru