Курс евро превысил 87 рублей

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Курсы валют на Московской бирже резко выросли 13 января, эксперты связывают это с осложнением отношений России и США.
Курс доллара вырос до 76,12 рубля, а евро — до 87,48. Последний раз обе валюты торговались на этом уровне 7 января на фоне обострившейся политической ситуации в Казахстане.
Рубль начал дешеветь по отношению к евро и доллару после того, как переговоры России и НАТО о гарантиях безопасности зашли в тупик. Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что Москва натолкнулась на «непробиваемую» позицию НАТО по вопросу нерасширения альянса.