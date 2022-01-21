В Петербурге закрыли Кузнечный рынок

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В Петербурге, недалеко от станции метро «Владимирская», закрыли Кузнечный рынок.
20 января на входе в здание появилось объявление о том, что рынок временно закрыт на санитарную неделю. Как пишет «Фонтанка», арендаторы узнали о закрытии внезапно. Дату открытия им не назвали. Некоторым продавцам пришлось выйти на улицу, чтобы избавиться от своей продукции, которая уже начинала портиться.
У торговой площадки недавно сменилась управляющая компания. 24 декабря 2021-го Рынок перешел от ГБК «АРИК» в руки Центра контроля качества товаров. Сейчас в Смольном Кузнечный рынок готовят к торгам.
Источник: «Фонтанка», «Деловой Петербург»